“PD në situatë kaotike, Alibeaj: Rama zvarriti procesin gjyqësor, Berisha zaptoi selinë blu

Partia Demokratike e Enkelejd Alibeajt është ende e paqartë se në sa bashki do të kandidojë për zgjedhjet vendore të 14 majit.

Përmes një konference për mediet, Alibeaj shprehet se PD-ja ndodhet në një situatë kaotike dhe përgjegjës për këtë është Sali Berisha me Edi Ramën.

Sipas kryedemokratit, zaptimi i “Kështjellës” së PD-së në qendër dhe selive në rrethe nga Sali Berisha, pati efektin e vet në mbarëvajtjen e procesit organizacional për zgjedhjet. Sakaq, Edi Rama – sipas tij – është fajtor sepse zvarriti procesin gjyqësor për vulën e PD-së.

“Pas shume vitesh po zhvillohet nje debat ne nje forum drejtues te nje partie per kandidatet. Nje debat i dobishem per situaten kaotike ne te cilen ndodhet aktualisht PD. Kush fshihet pas gishtit per te verteten e situates se demokrateve, duke e shitur ate si normale apo frymezuese, ose eshte i kapur nga verberia politike ose thjesht deshiron qe kjo “status quo” ne opozite te vazhdoje pa fund dhe pa zgjidhje.

Eshte e qarte qe PD eshte e percare dhe situata e vitit te fundit vetem se ka ndihmuar ne ndarjen e metejshme te demokrateve. Duke nisur nga manovrat e Edi Rames per ta sterzgjatur procesin e gjyqit e deri tek gjuha tribale dhe banale e Sali Berishes ndaj pjeses se PD qe mendon ndryshe nga ai.

Eshte e qarte per te gjithe qe çdo dege e partise demokratike duke perfshire edhe seline kryesore eshte zabtuar nga Berisha dhe njerezit e tij dhe kjo ka pasur efektin e vete ne organizimin normal te nje partie qe po pergatitet te hyje ne zgjedhje”, tha Alibeaj.

Emrat e përmenduar nga PD për 14 Majin

1. Tiranë-Roland Bejko

2. Mallakastër- Agron Kapllanaj

3. Lezhë – Sandër Marku (tërhequr)

4. Patos- Pranvera Rizai

5. Fier -Eriselda Zotaj Çelaj

6. Korçë-Gjergji Gjata

7. Poliçan – Florian Qamo

8. Kuçovë – Ilirjan Koxhaj

9. Kamëz – Bilbil Bajraktari

10. Krujë – Sabah Sheta

11. Dibër – Naim Gazidede

12. Dimal- Dritan Sula

13. Librazhd -Bujar Vreto

14. Vorë- Ibrahim Bruka

15. Sarandë- Skënder Muço

16. Mirditë-Mark Ruçi

17. Kurbin- Genc Doçi (i tërhequr)

18. Vau i Dejës- Klomentina Drini