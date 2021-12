PD në krizë, Rama i kthehet sloganit të vjetër: Përtej së majtës dhe së djathtës

Ndërsa Partia Demokratike ndodhet në krizë, kryeministri Edi Rama i është rikthyer sloganit të tij të vjetër “Përtej të majtës dhe të djathtës”, me të cilën ai mori mbështetje të madhe përgjatë viteve 2008-2009 para se të vinte në pushtet.

Rama tha se tani është momenti që të mos merret me problemet e opozitës, por ta bëjnë politikën mjet në funskuion të qytetarëve.

“E mbyll me situatën politike. Për mua ka vetëm një një këshillë, mos u merr me ta, mos u merr me këtë punë. Për këtë arsye trajektorja jonë do të jetë komplet tjetër duke filluar nga tani dhe deri në fund të mandatit. Do të bëjmë çmos që të shkojmë më afër njerëzve. Do bëj çmos që politika të bëhet në mjet në funksion të njerëzve, totalisht përtej të majtës dhe të djathtës. Ku nuk ka të majtë dhe të djathtë por shqiptarë që duhen mbrojtur”, deklaroi Rama.