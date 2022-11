Pastron arteriet dhe rrit sistemin imunitar, kjo është receta që do t’ju japë rezultate brenda një kohë të shkurtër

Sot, ne do të zbulojmë një recetë të mrekullueshme të vjetër gjermane që do të pastrojë në mënyrë efektive arteriet tuaja, dhe do të pengojë kalcifikimin.

Përveç këtyre përdorimeve parësore, ai përmban përbërës të fuqishëm natyrorë që do të ndikojnë pozitivisht në shëndetin tuaj të përgjithshëm, ul kolesterolin dhe rrit sistemin imunitar.

Përbërësit:

-1 copë e vogël e rrënjës së xhenxhefilit

-4 limonë të papjekur (organikë)

-4 kokrra hudhër

-2 litra ujë

Metoda e përgatitjes:

Lani limonët dhe pritini në copa.

Qëroni hudhrat dhe vendoseni në një blender së bashku me limonin dhe xhenxhefilin.

Derdhni përzierjen në një tas më të thellë. Hidhini ujin dhe vendoseni në zjarr. Pas zjeries hiqeni tenxheren dhe lëreni ftohjen.

Pasi të ftohet, vendoseni në një shishe qelqi dhe mbajeni në frigorifer.

Përdorni:

Pini gjysmë gote çdo ditë, të paktën 2 orë para ngrënies ose me stomak bosh.

Trajtimi zgjat 3 javë, pasuar nga pauza e një jave dhe vazhdon me një cikël tjetër, nëse është e nevojshme.

Para çdo konsumimi, shkundni mirë shishën për shkak të depozitave të krijuara.

Shënim: Ju nuk duhet të shqetësoheni për erën e hudhrës, pasi neutralizohet gjatë procesit të përgatitjes.