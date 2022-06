Pas tritolit në biznes, një tjetër reper kërcënon Noizyn: Do të ta bëj kafkën shportë! (VIDEO)

Një tjetër reper ka kërcënuar Noizyn, pas sherrit të këtij të fundit me Keviol Ahmetin, Cllevion.

Gjithçka u thellua sot në mëngjes kur lokalit të reperit në plazhin e Durrësit iu vendos një eksploziv.

Por mesa duket armiqësia nuk ekziston vetëm mes Noizyt dhe Cllevios, pasi një tjetër anëtar nga grupi i këtij të fundit ka dal kundër reperit. Bëhet fjalë për Benardin Simoni ose i njohur si Biiemtii, i cili përmes një video e ka paralajmëruar reperin se do ta godasë aty ku i dhemb zemra.

Më tej, Biiemtii e ka akuzuar Noizyn për pastrim parash, duke theksuar ata lënë 400 mijë euro nëpër kazino.

“Përshëndetje miqtë e mi shqiptar. Një fjalë pata për këtë Noizyn edhe për krej grupin OTR. Ti e bone tënden me Cllevion, mirë s’ke bo, gjithsesi është rrethi aq i ngushtë i shoqnisë. Ta psh*rri karrierën

Nëse duam ne, ti s’bën koncert as në Gjermani, as në Londër, as në Amerikë, as në Itali. Do ta paguash shumë shpejt dhe shumë keq, do të godas aty ku të dhemb zemra. Ti mund të kesh miliona euro por mos harro se je t’u pastru lekët e boloshave. Edhe mos të shkojë mendja se të mbron as ai në Athinë dhe as ai në Londër.

Ata janë çuna të mirë, i respektoj, por kur vjen puna për një anëtar të grupit TBA ta bëj kafkën shportë. Po pastron lekët e atyre çunave, se t’i morr je. Edhe del thu nëpër mesazhe se ke 20 milionë euro, por t’i dy milionë euro ke o p*derast. Ne po lemë 400 mijë nëpër kazino. Do të godas aty ku të dhemb zemra dhe mbaje mend dhe sa për ju grupi OTR që doni me u kap me TBA, ju psh*rri në gojë nga tri herë, çdo ditë nga një herë dhe vdisni brenda 24 orëve. Unë jam Biiemtii, anëtar i TBA-së, të fala mamës”, ka deklaruar ai./albeu.com/