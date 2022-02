Pas nisjes së luftës vijnë pamjet trishtuese nga Ukraina (FOTO & VIDEO)

Ajo që paralajmërohej prej javësh nga Perëndimi ndodhi! Vladimir Putin nisi sulmet ushtarake ndaj Ukrainës në orët e para të mëngjesit të sotëm.

Në rrugët e Kievit këtë mëngjes është qetësi dhe vihet re më shumë personel ushtarak sesa mund të shihej këtu.

Një turist na tha se bujtina ku po qëndronte e kishte nxjerrë jashtë pasi sirenat e sulmit ajror dhe paralajmërimet u dëgjuan nga qeveria këtu, raporton BBC.

The scene in Ukraine, as cars are trying to flee the area. pic.twitter.com/lUlB4jjfQP

— Doug Rush (@TheDougRush) February 24, 2022