Pas Italisë edhe një pjesë e Spanjës preket nga përmbytjet, mbyllen shkollat dhe universitetet

Përmbytje të mëdha janë shkaktuar nga reshjet e dendura të shiut që ndodhën të martën në Spanjën juglindore. Për arsye paraprake, autoritetet urdhëruan që shkollat, universitetet dhe qendrat e kujdesit ditor të qëndrojnë të mbyllura.

Murcia, Valencia dhe Andalucia janë zonat ku janë shënuar problemet më të rënda nga moti i keq.

Në Kartagjenë, rrugët u kthyen në lumenj, makinat u zhytën në ujë me baltë, ndërsa ekipet po bëjnë përpjekje për të pompuar ujin nga bodrumet e shtëpive, siç dëshmohet nga pamjet e transmetuara nga televizioni spanjoll.

#Spain 🇪🇦 Vehicles under water in the Ensanche neighborhood, in Cartagena (Murcia), one of the areas most affected by today’s rainfall that has exceeded 100 l/m². pic.twitter.com/ryEZj7zKRU

— Discovery news (@Discoverynewson) May 23, 2023