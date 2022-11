Pas gati dy dekadash, Pelosi dorëhiqet nga posti i lideres demokrate së Dhomës së Përfaqësuesve

Kryetarja e Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA, Nancy Pelosi, gruaja e parë që mban atë post me ndikim, njoftoi se do të tërhiqet si udhëheqëse demokrate në dhomë, një ditë pasi republikanët siguruan një shumicë të ngushtë pas zgjedhjeve afatmesme.

Pelosi, një liberale 82-vjeçare nga Kalifornia, e cila ka shërbyer dy herë si kryetare, tha se do të mbetet në Kongres, duke përfaqësuar San Francisko në Dhomën e Përfaqësuesve, siç ka bërë për 35 vjet. Përfaqësuesja Hakeem Jeffries e Nju Jorkut mund të kërkojë të zërë vendin e saj si kryedemokratja në Dhomën e Përfaqësuesve. Jeffries do të ishte ligjvënësi i parë me ngjyrë që do të drejtonte një nga grupet kryesore të partive kryesore në Kongres.

Pelosi mori brohoritje nga kolegët e saj demokratë ndërsa zuri vendin e saj në dhomën e Dhomës për të bërë njoftimin dhe gjatë gjithë komenteve të saj./albeu.com