Pas deklaratës së frikshme, Amos kërcënon hapur Luizin: Pas 3 muajsh do dalësh nga shtëpia…

Debatet mes banorëve dhe Luizit nuk kanë fund në shtëpinë e BBV.

Amos Zaharias ka kërcënuar sërish Luizin dhe kësaj radhe drejtpërsëdrejti gjatë një bisede me të.

Amos: Mo Luiz, po do dalësh pas 3 muajsh nga kjo shtëpi.

Luizi: Edhe? Çfarë ndodh?

Amos: Si dihet.

Ronaldo: Çfarë ka ngelur për t’i bërë mo?

Amos: Ka njerëz që e zgjasin lojën përtej mureve të kësaj shtëpie.

Luizi: Asgjë s’më bën mua.

Amos: Do bëhet problematike.

Luzi: Shumë.

Më herët u b.ë virale një bisedë ku Amosi përshkruante si do ta dënonte ai Luizin.

Kristi: Çfarë do t’i bëje? Do ta vrisje?

Amos: Jo, nuk do ta vrisja. E di unë se çfarë do t’i bëja, atë që meriton. Do ta çoja në mal, do ta zhvishja lakuriq, do ta xhiroja, do t’i thoja kërko falje. Pastaj shikoje ti, i jep më gojës…”, ishte biseda e dy banorëve brenda shtëpisë

/Albeu.com/