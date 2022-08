Pas 25-vitesh SHBA ndërpret importin e karburantit nga Rusia

Lufta në Ukrainë ka bërë që shtete të fuqishme mos të importojnë më karburant nga Rusia.

Një ndër këto shtet është edhe SHBA, e cila për herë të parë që pas 25 vjetësh, nuk ka bërë më imoprete nga shteti rus. tregojnë të dhënat zyrtare.

Ajo ka thënë gjithashtu se do të heqë gradualisht importet e naftës dhe produkteve të naftës ruse deri në fund të vitit 2022.

Zyra për Statistikat Kombëtare (ONS) tha se kishte pasur një rënie të vazhdueshme të importeve të karburantit nga Rusia që nga marsi, me importet zero të qershorit që përfaqësonin një rënie prej 499 milionë paund krahasuar me mesataren mujore për 12 muajt e mëparshëm, shkruan Al Jazeera.

Rusia ishte furnizuesi më i madh i Mbretërisë së Bashkuar me naftë të rafinuar në vitin 2021, tha ONS. Deri në qershor, nuk kishte importe të naftës së rafinuar, naftës bruto, gazit ose qymyrit nga Rusia./albeu.com