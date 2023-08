Pas 18 vitesh martesë, kryeministri kanadez ndahet nga gruaja

Kryeministri i Kanadasë, Justin Trudeau dhe gruaja e tij Sophie po ndahen pas 18 vitesh martesë.

Çifti tha se do të mbeten “një familje ku do të ketë dashuri dhe respekt të thellë” në një postim në Instagram.

Ata u martuan në Montreal në vitin 2005 dhe kanë tre fëmijë së bashku.

Në një deklaratë, zyra e Trudeau tha se ndërsa çifti kishte nënshkruar marrëveshjen e ndarjes, ata do të vazhdojnë të dalin publikisht.

“Ata kanë punuar për të siguruar që të gjithë hapat ligjorë dhe etikë në lidhje me vendimin e tyre për t’u ndarë janë marrë dhe do të vazhdojnë ta bëjnë këtë duke ecur përpara,” thuhet në deklaratë, duke shtuar se ata do të jenë me pushime si familje javën e ardhshme.

Çifti ka kërkuar privatësi për “mirëqenien” e fëmijëve të tyre, Xavier, 15 vjeç, Ella-Grace 14 dhe Hadrien, 9 vjeç.

“Ne mbetemi një familje me dashuri dhe respekt të thellë për njëri-tjetrin dhe për gjithçka që kemi ndërtuar dhe do të vazhdojmë të ndërtojmë”, thanë Trudeau, 51 vjeç dhe Sophie Grégoire Trudeau, 48 vjeç.

Ata janë parë së bashku publikisht më rrallë vitet e fundit, megjithëse morën pjesë në kurorëzimin e mbretit Charles III së bashku në maj dhe pritën Presidentin e SHBA Joe Biden në Kanada në mars.

Në një postim të përvjetorit të martesës në Instagram në maj 2022, zonja Grégoire Trudeau shkroi për sfidat e marrëdhënieve afatgjata, duke thënë se “ne kemi lundruar nëpër ditë me diell, stuhi të forta dhe gjithçka në mes”.

Zoti Trudeau ka folur gjithashtu për sfidat në martesën e tyre, duke shkruar në autobiografinë e tij të vitit 2014: “Martesa jonë nuk është perfekte dhe kemi pasur ulje-ngritje të vështira, megjithatë Sophie mbetet shoqja ime më e mirë, partnerja ime, dashuria ime. Ne jemi të sinqertë me njëri-tjetrin, edhe kur të dhemb”.

Të dy filluan të takoheshin në vitin 2003, kur zonja Grégoire Trudeau punonte si një personazh televiziv. Ajo është gjithashtu e njohur për punën e saj bamirëse rreth shëndetit mendor dhe çrregullimeve të të ngrënit.

Trudeau është kryeministri i dytë kanadez që njofton ndarjen gjatë kohës që është në detyrë. I pari ishte babai i tij, i ndjeri Pierre Elliott Trudeau dhe nëna Margaret Trudeau, të cilët njoftuan ndarjen e tyre në 1977 pas gjashtë vitesh së bashku. Më vonë ata u divorcuan.