Partia e Lirisë pjesë e protestave të Berishës? Meta jep përgjigjen

Kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta është pyetur pas delaratës së Sali Berishës për protetsat, nëse PL do të jetë pjesë e këtyre protestave. Ai tha se do të marrë pjesë në çdo protestë që bëhet në Shqipëri.

“Jemi me çdo protest që bëhet në Shqipëri dhe inkurajoj dhe një herë pedagogët dhe grupet e interesit të shfrytëzojnë të drejtat që i jep kushtetuta për të mbrojtur të drejtat e tyre

Protestat janë të domosdoshme për të përmbysur këtë regjim e sistem të korruptuar” shkruan Meta.

Kreu i PL ka folur për media në lidhje me propozimin e partisë së tij për energjinë e rinovueshme. Meta ka thënë për panelet dillore se janë në interes të qytetarve dhe garantimit të mbështetjes ndaj tyre për të ardhmen.

“Shlyen detyrimin dhe pas 3-4 vitesh energjinë e ka të siguruar dhe i kthehet edhe në kontribues për të gjithë sistemin. Sot ndodh që një familje që ka investuar në panele diellore çdo muaj i bëhet fatura. Nuk paguan. Nëse në korrik ka harxhuar 500-600 kilovat dhe ka prodhuar deri në 2 mijë. Për këtë diferencë që e ka prodhuar vetë me investimin e vet, këtë ia merr OSHEE-ja .

Ndërsa me propozimet ton ai jepet fund burokracive dhe çlirohet një potencial i jashtëzakonshëm në të gjithë vendin që do të çlironte uljen e varësisë nga importi. Është në provë tani se çfarë do bëjë me këto propozime konkrete”, u shpreh Meta.