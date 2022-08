Parashikimi i motit për ditën e shtunë, 6 gusht 2022

Moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura si dhe alternime me kthjellime.

Do të ketë reshje shiu që në orët e para të 24-orëshit fillimisht të herëpashershme dhe intensitet të ulët deri mesatar. Reshjet e herëpashershme do të jenë prezente deri në fund të ditës por lokale.

Në kohë afatshkurtër reshjet me intensitet deri të lartë në formën e shtrëngatave apo stuhive shoqëruar me shkarkesa elektrike. Era do të jetë nga veriperëndim – verilindje 1-10m/s e shoqëruar me një valëzim të forcës 0-1 ballë.