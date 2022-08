Moti parashikohet i kthjellët dhe me vranësira kalimtare përgjatë relieveve malore.

Në juglindje vranësira parashikohet të pasohen nga reshje lokale shiu, kryesisht në male.

Era do të fryjë me drejtim jugperëndim –perëndim e lehtë, ndërsa përgjatë vijës bregdetare deri mesatare. Valëzim i forcës në det do të jetë 1 dhe 2 ballë.