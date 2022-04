Parashikimi i motit për ditën e hënë, 4 prill 2022

Moti parashikohet me alternime kthjellimesh e vranësirash kryesisht në jug të vendit.

Do të ketë reshje shiu të vazhdueshme në jug e juglindje me intensitet të ulët e mesatar. Në pjesën tjetër të vendit do të ketë reshje shiu të dobëta e të përkohshme. Pjesa veriore nuk do të përfshihet nga reshjet. Në lartësitë mbi 700 metër në juglindje hera herës reshjet e shiut do të përzien me dëborë.Era do të fryjë me drejtim verilindje-juglindje 3-10 m/s. Përgjatë vijës bregdetare, zonat e ulëta pranë tyre dhe zonat luginore erë e vrullshme.

Det i trazuar i forcës 5 ballë gjatë gjithë ditës për shkak të fuqizimit të erës.