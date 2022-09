Parashikimi i motit për ditën e diel, 11 shtator 2022

Orët e para të ditës së diel, parashikohen me kthjellime dhe kalime vranësirash. Më të dukshme vranësirat do të jenë në zonat malore. Pas mesdite pritet të ketë vranësira më të shpeshta të cilat do të krijojnë mundësi për reshje të pakta shiu në zona të izoluara.

Ndërsa vija bregdetare do të mbetet përgjatë gjithë ditës me mot të qëndrueshëm në pjesën më të madhe.

Temperaturat e ajrit do të vijojnë të ulen në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 14°C deri në 30°C. Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi 40 km/h nga drejtimi Verilindore duke krijuar në brigjet detare dallgëzim 3 ballë.

Qytetet Tmin Tmax

1.B. Curri 16 – 24 °C

2. Puka 14 – 23 °C

3.Kukës 16 – 26 °C

4.Peshkopi 15 – 22 °C

5. Burrel 17 – 26 °C

6.Shkodër 20 – 29 °C

7.Lezhë 21 – 28 °C

8.Tiranë 20 – 29 °C

9.Durrës 22 – 27 °C

10.Elbasan 18 – 30 °C

11.Fier 21 – 29 °C

12.Berat 20 – 30 °C

13. Pogradec 17 – 26 °C

14.Korçë 16 – 25 °C

15.Ersekë 14 – 24 °C

16.Vlorë 21 – 28 °C

17.Gjirokastër 18 – 30 °C

18.Sarandë 22 – 28 °C