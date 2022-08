Vendi ynë mbetet me alternime kthjellimesh dhe vranësirash për gjatë gjithë ditës.

Por pritet që vranësirat të jenë më të dukshme në orët e mesditës dhe paradites, të cilat do të mund të sjellin shira të pakëta në zonat malore, ndërsa në ultësirën perëndimore do të ketë momente të pakta me pika shiu.

Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes dhe në mesditë, duke luhatur vlerat ditore nga 17 gradë celsius deri në 41 gradë celsius./albeu.com