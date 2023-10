E shtuna pritet të jetë nën ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme.

Orët me diell do të mbizotërojnë në të gjithë territorin, e vranësira të pakëta kalimtare kryesisht në orët e mesditës në relievet malore.

Era do të fryjë me drejtim verilindje –veriperëndim me shpejtësi deri në 8m/sek, ndersa përgjatë vijës bregdetare e kryesish në bregdetin jugor era fiton shpejtësi 12m/sek.

Valëzimi në dete i force 2-3 ballë.