Për ditën e mërkurë vendi ynë do të vijojë të jetë nën ndikim të kushteve atmosferike të qendrueshme dhe të ftohta. Orët me diell do të mbizotërojnë në pjesën më të madhe të vendit. Vranësirat pritet të jënë të pakta kalimtare nw relievet malore. Era do të fryjë nga kuadrati i veriut me shpejtësi deri në 12m/s, duke bërë që valëzimi në detet të jetë i forcës 3 ballë.

Temperaturat parashikohen: në zona malore -11 deri 0°C

në zona e ulëta -7 deri 8°C

në zona bregdetare -2 deri 9°C