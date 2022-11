Parashikimi i motit për datën 7 nëntor 2022

Vendi ynë në pjesën më të madhe të tij do të jetë me alternime kthjellimesh dhe vranësirash të pakta, ku më të dukshme kthjellimet do të jenë gjatë paradites në ultësirën perëndimore.

Sipas MeteoAlb, pritet që vranësirat të theksohen në orët vijuese, ku në zonat malore do të pësojnë zhvillime të përkohshme duke sjellë reshje të pakta shiu.

Temperaturat e ajrit do të ulen në mëngjes, por rriten lehtë në mesditë dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 2°C deri në 22°C.

Era do të fryjë mesatarisht në det me shpejtësi 40 km/h nga drejtimi Verior –Veriperëndimor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim 2 – 3 ballë./albeu.com