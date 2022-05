Parashikimi i motit për datën 4 maj 2022

Nga orët e mesditës deri ato të pasdites këto vranësira hera-herës do të jenë deri të dendura shoqëruar me reshje shiu të dobta dhe të izoluara.

Era do të fryjë me drejtim jugperëndim – veriperëndim me shpejtësi mesatare 1-5m/sek ndërsa përgjatë vijës bregdetare dhe zonat luginore era me shpejtësi deri në 8-12m/s.