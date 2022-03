Parashikimi i motit për datën 31 mars 2022

Dita e enjte do të jetë në ndikim të një fronti atmosferik i cili do të sjellë në vend vranësira të dendura.

Këto do të pasohen nga reshje shiu të cilat në jug e pjesërisht në qendër do të kenë intensitet të ulët. Në veri e veriperëndim reshjet do të fitojnë intensitet të lartë dhe në formën e shtrëngatave me rrufe dhe breshër.

Era do të fryjë e fortë dhe me rrahje nga kuadrati i jugut në të gjithë bregdetin duke sjellë dhe shtim të dallgëzimit të forcës 5 dhe 6 ballë.

Temperaturat parashikohen:

në zona malore 4 deri 12°C

në zona e ulëta 10 deri 21°C

në zona bregdetare 11 deri 22° C

Ju urojmë një ditë të mbarë!