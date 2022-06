Qarkullimi i masave të nxehta do të vijojë edhe ditën e nesërme duke sjellë orë me diell. Në mesditë e pasdite do të shtohen vranësirat shtresore.

Era do të fryjë me drejtim nga juglindje e veriperëndim e lehtë deri mesatare në bregdet. Valëzim në dete i forcës 2-3 ballë.

Temperaturat parashikohen:

në zona malore 17 deri 32°C