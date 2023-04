Sot vendi ynë do të ndikohet nga masa ajrore të qëndrueshme.

Moti parashikohet të jetë i kthjellët në pjesën më të madhe të ditës. Në mesditë priten zhvillime të vranësirave përgjatë relieveve malore.

Era do të fryjë me drejtim veiperëndim-juglindje me shpejtësi mesatare 1-8m/s, ndërsa përgjatë brigjeve detare deri 10m/s.

Valëzimi në dete do të jetë i forcës 1-2ballë.

Temperaturat parashikohen

në zona malore 1 deri 19°C

në zona e ulëta 3 deri 25 °C

/albeu.com/