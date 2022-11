Parashikimi i motit për datën 28 nëntor 2022

Java e ardhshme e cila përkon dhe me ardhjen e dimrit meteorologjik do të mbartë me vete ndryshime nga dita në ditë.

Deri në mes javë do të mbizotërojnë vranësirat dhe kthjellimet.

Më tej, reshjet e shiut do të bëhen të pranishme të herëpashershme me intensitet të ulët e mesatar kryesisht në jug të vendit.

Reshjet e dëborës, do të rikthehen në male me intensitetet të ulët e lokalisht mesatar në alpe.

Era, do të fryjë me drejtim juglindje-verilindje e lehtë e mesatare në bregdet.

Valëzimi në dete i forcës 2-3 ballë. Ditën e mërkurë deri 4 ballë.