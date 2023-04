Për ditën e enjte vendi ynë do të ndikohet nga masa ajrore të qendrueshme. Orët me diell do të mbizotërojnë në pjesën më të madhe të vendit e vranësirt pritet të jenë të pakta kalimtare.

Era do të jetë nga kuadrati i veriut me shpejtësi mesatare 1-8m/sek, e cila hera-herës fiton shpejtësi deri në 12m/sek, duke bërë që valëzimi në detet të jetë i forcës 1-2 ballë.

Temperaturat parashikohen

në zona malore 1 deri 18°C

në zona e ulëta 3 deri 23 °C

në zona bregdetare 7 deri 24 °C