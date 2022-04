Moti parashikohet i kthjellët me zhvillim vranësirash përgjatë maleve në orët e mesditës.

Në mesditë do të ketë reshje shiu të përkohshme përgjatë maleve.

Era do të fryjë me drejtim juglindje – veriperëndim e lehtë e përkohësisht mesatare në bregdet, duke u shoqëruar me valëzim të forcës 2 ballë.