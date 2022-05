Moti parashikohet kryesisht i kthjellët dhe në mesditë me zhvillime vranësirash të cilat do të marrin karakter të dendur përgjatë maleve. Në mesditë e pasdite në këto zona reshje shiu në formën e shtrëngatave të shiut dhe breshërit me rrufe.

Era do të fryjë e lehtë e mesatare nga kuadrati i jugut.

Valëzimi i forcës 2 ballë.

Temperaturat parashikohen:

në zona malore 16 deri 32°C

në zona e ulëta 17 deri 35°C

në zona bregdetare 18 deri 34°C

Ju urojmë një pasdite të mbarë!/albeu.com