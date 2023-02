Parashikimi i motit për datën 26 shkurt 2023

Dita e diel do të ketë mot kryesisht të vranët e intervale të shkurtëra kthjellimi.

Reshje shiu të herëpashershmë me intensitet të ulët në veri dhe qendër të vendit.

Në orët e pasditet reshjet e shiut do të shtrihen në të gjithë vendin me intensitet mesatar e në veriperëndim-jugperëndim me intensitet deri të lartë.

Hera-herës reshje në formën e shtrëngatave dhe stuhive shoqëruar me shkarkesa elektrike dhe breshër. Në Alpe reshje bore me intensitet mesatar.

Era pritet të jetë nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare deri në 10m/sek, e cila hera-herës ditës e diel përgjatë vijës bregdetare dhe zonave luginore fiton shpejtësi deri në 25-28m/sek.

Valëzimi në detet Adriatik dhe Jonë të jetë i forcës 6-7 ballë.

/Albeu.com/