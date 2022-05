Parashikimi i motit për datën 26 maj 2022

Edhe për ditën e nesërme vendi ynë do të ndikohet nesër nga masa ajrore të qëndrueshme dhe të thata me origjinë jugperëndimore si dhe vlera të larta të presionit atmosferik.

Era do të fryjë me drejtim juglindje – jugperëndim me shpejtësi mesatare 1-6m/sek ndërsa përgjatë vijës bregdetare dhe zonat luginore era me shpejtësi deri në 7-10m/s.