Parashikimi i motit për datën 25 korrik 2022

Territori shqiptar do të vijojë të jetë në ndikimin e valës së nxehtë afrikane.

Gjatë orëve të para të mëngjesit temperaturat do të jenë mesatare ku në zonat verilindore do të ketë edhe erë.

Në mesditë temperaturat do të vijojnë që të ngrihen kjo do të bëjë që zonat e ulëta dhe ato bregdetare do të karakterizohen nga temperatura të larta.

Ndërsa në orët pasditja dhe darka do të kenë një luhatje temperaturash duke u ulur kështu edhe me disa gradë.

Temperaturat parashikohen:

në zona malore 20 deri 35°C

në zona e ulëta 22 deri 40°C

në zona bregdetare 24 deri 39°C/albeu.com