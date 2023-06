Parashikimi i motit për datën 24 qershor 2023

Fundjava pritet të jetë nën ndikimin e kushteve atmosferike relativisht të paqëndrueshme.

Ditën e shtunë dhe ditën e diel moti nis me kthjellime dhe zhvillim të vranësirave në orët e mesditës dhe pasdites.

Vranësirat do të pasohen me reshje shiu përgjatë relieveve kodrinore-malore.

Hera-herës rrebeshe e shtrëngata lokale shoqëruar me breshër e shkarkesa elektrike në intervale të shkurtra kohore.

Era do të fryjë me drejtim verilindje-veriperëndim me shpejtësi mesatare deri 7m/s, ndërsa në bregdet dhe lugina fiton shpejtësi deri 14m/s, kryesisht ditën e diel.

Valëzimi në dete do te jetë forcës 1-2ballë.

/Albeu.com/