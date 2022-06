Parashikimi i motit për datën 23 qershor 2022

Këto vranësira në këto zona do të shoqërohen me reshje shiu afatshkurtra në formën e shtrëngatave por edhe rrebeshe dhe stuhi shoqëruar me breshër dhe rrufe.

Era do të fryjë me drejtim veriperëndim – jugperëndim me shpejtësi mesatare 1-4m/sek, ndërsa përgjatë vijës bregdetare dhe zonat luginore era me rrahje deri në 5-7m/s duke u shoqëruar me valëzim në dete të forcës 1-2 ballë.