Parashikimi i motit për datën 2 Maj 2022

Kjo javë që pritet të nisë do të mbartë me vete ndryshime. Ditën e henë, si pasojë e qarkullimit të masave më të fresketa me lagështirë, parashikohen reshje në të gjithë vendin edhe në formën e shtrëngatave, parashikon SHMU.

Si rezultat, temperaturat do të pësojnë rënie.

Tashmë po i afrohemi fundit të pranverës, kështu orët e gjata të ditës sjellin temperatura në rritje. Pikërisht në këto orare duke patur dhe paqendrueshmëri në ajër krijohen kushtet për reshje, shtrëngata e rrebeshe të përkohshme të cilat e prekin vendin pjesërisht.

Era do të fryjë e lehtë deri mesatare gjatë shtrëngatave me drejtim kryesior veriperëndimin, ndërsa valëzimi i forcës 2 deri 4 ballë kryesisht të premten.