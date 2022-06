Parashikimi i motit për datën 18 qershor 2022

Deri në orët e mesditës vendi ynë parashikohet të jetë me kthjellime në pjesën më të madhe të territorit dhe kalime të pakta vranësinash në shtrirjen Lindore.

Ndërsa pas mesdite pritet që vranësinat e pakta të shfaqen në të gjithë Shqipërinë, ku në skajin Juglindor pritet që herë pas here të zhvillohen vranësinat duke sjellë shira të izoluar.

Temperaturat e ajrit do të ulen lehtë në mëngjes dhe mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 8 gradë C deri në 31 gradë C.

Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi 40km/h nga drejtimi Verior-Verilindor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim 3 ballë./albeu.com