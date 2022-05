Pjesa e parë e ditës do të jetë në dominimin e kthjellimeve në ultësirën perëndimore, ndërsa në zonat malore do të ketë kalim të vranësirave. Por gjatë pjesës së dytë të ditës parashikohet që vranësirat të shtohen duke krijuar mundësinë për reshje shiu në zonat malore, ku më të dukshme do të jenë në ato veriore.

Temperaturat e ajrit do të ulen lehtësisht në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 9 gradë celsius deri ё 30 gradë celsius./albeu.com