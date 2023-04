Vijon edhe për ditën e fundit të kësaj jave vendi ynë të jetë nën ndikimin e kushteve atmosferike kryesisht të paqëndrueshme.

Për ditën e diel moti parashikohet kryesisht i vranët por nuk do të mungojnë edhe intervalet e shkurtra me diell.

Vranësirat do të shoqërohen me reshje shiu të herëpashershme përgjatë gjithë ditës me intenistet të ulët dhe mesatar në formën e shtrëngatave.