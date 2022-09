Vendi ynë do të ndikohet ditën e enjte nga mot i kthjellët e gjatë mesditës vranësirat do zhvillohen në pjesën bregdetare.

Në orët me temperatura më të larta vranësirat në pjesën malore të territorit.

Era do të fryjë me drejtim juglindje-veriperëndim me shpejtësi nga 1 deri 8 m/sek.

Valëzimi në dete parashikohet i forcës 1 deri 2 ballë.

Temperaturat parashikohen: në zona malore 9 deri 28°C në zona e ulëta 10 deri 34°C në zona bregdetare 15 deri 31°C