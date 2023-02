Parashikimi i motit për datën 15 shkurt 2023

Vendi ynë ditën e nesërme do të jetë nën ndikim të kushteve atmosferike të qendrueshme, të cilat do të sjellin mot kryesisht të kthjellët, vranësirat pritet të jenë të pakta kalimtarë përgjatë relieveve malore.

Era do të fryjë me drejtim nga veriperëndimi-perëndimi me shpejtësi mesatare deri në 7m/sek, e cila hera-herës përgjatë vijës bregdetare fiton shejtësi deri në 12m/sek, duke bërë që valëzimi në detet Adriatik dhe Jonë të jetë i forcës 2 ballë.

Në fushën termike parashikohet të kemi rritje në të dyja vlerat, temperaturat parashikohen: në zona malore -3 deri 13°C, në zona e ulëta -2 deri 18°C, në zona bregdetare 3 deri 18°C./Albeu.com/