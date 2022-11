Ditën e martë në vend do të ndikojnë masat ajrore relativisht të paqendrueshme. Moti parashikohet me vranësira dhe intervale kthjellimi. Gjatë ditës, do të jenë të pranishme reshjet e shiut me intensitet të ulët.

Era do të fryjë me drejtim juglindje-veriperëndim, e lehtë dhe lokalisht mesatare në bregdet, duke u pasuar nga valëzimi në dete i forcës 2 ballë.

Temperaturat parashikohen:

në zona malore 7 deri 16°C

në zona e ulëta 10 deri 22°C

në zona bregdetare 11 deri 20°C