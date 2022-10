Parashikimi i motit për datën 14 tetor 2022

Ditën e premte moti do të vijojë të jetë i paqëndrueshëm. Kryesisht do të mbizotërojnë vranësirat e dendura edhe pse në pjesën veriore parashikohen intervale kthjellimi.

Reshjet e shiut do të jenë prezentë në pjesën jugore aty ku nuk do të mungojnë shtrëngatat dhe rrebeshet intensive. Gradualisht në mesditë reshjet do të shtrihen në të gjithë territorin me intensitet mesatar dhe në formën e shtrëngatave.

Në mbrëmje reshjet do të ndërpriten për të mbetur lokale vetëm në juglindje.

Era do të fryjë nga verilindja e veriperëndimi mesatare dhe hera herës e vrullshme.

Valëzimi në dete të forcës 2-3 ballë.

Temperaturat parashikohen:

në zona malore 5 deri 16°C

në zona e ulëta 8 deri 21°C

në zona bregdetare 8 deri 22°C/albeu.com