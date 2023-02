Parashikimi i motit për datën 14 shkurt 2023

Moti sot pritet të jetë me kthjellime dhe vranësira mesatare në pjesën e parë të ditës në Jug-perëndim, mëngjesi dhe mbrëmja do të jenë të ftohta në Verilindje dhe Juglindje me prani të ngricave por edhe mjegull. Era do të jetë me drejtim Veri-PerËndim me shpejtësi 8-15 m/sek në bregdetin e Jonit. Valëzimi do të jetë i forcës 3-4 me lartësi vale 1,0 deri në 1,5 metër në det të hapur.

Temperaturat do të jenë me rritje graduale.

Temperaturat minimale dhe maksimale:

Zona malore -2/9°C

Zona e ulët -1/16°C

Zona bregdetare 6/16°C