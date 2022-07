Territori shqiptar në orët e para të ditës do të jetë në dominimin e kthjellimeve në pothuajse gjithë vendin, por në zonat malore do të ketë herë pas here kalime të pakta vranësirash.

Ndërsa në mesditë vranësirat e lehta dhe kalimtare të shfaqen në zonat e ulëta dhe pjesërisht në bregdet.

Temperaturat e ajrit do të vijojnë të rriten në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 14 gradë gradë Celsius deri në 34 gradë Celsius./albeu.com