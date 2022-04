Moti parashikohet me alternime kthjellimesh dhe vranësira deri në mesatare, ndërsa në orët e mesditës deri në ato të pasdites, ato do të jenë hera-herës deri të dendura.

Përgjatë orëve të mesditës deri ato të pasdites në lindje të territorit do të ketë reshje shiu të dobta dhe lokale në formën e pikave.

Era do të fryjë me drejtim juglindje – jugperëndim 1 deri 8m/s. Përgjatë bregdetit era do të fryjë e vrullshme hera-herës 20m/sek.

Valëzimi në dete parashikohet i forcës 3 ballë.