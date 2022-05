Parashikimi i motit për datën 13 maj 2022

Për ditën e nesërme vendi ynë do të ndikohet nga kushte të qëndrueshme atmosferike me masa ajrore të thata dhe të qëndrueshme me origjinë jugperëndimore.

Në këtë mënyrë moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin përjashtuar vranësirat e pakta kalimtare në relievet malore në lindje të vendit. Këto vranësira kalimtare do të shoqërohen me reshje shiu të izoluara në relievet e larta malore.

Era do të fryjë me drejtim jugperëndim – veriperëndim me shpejtësi mesatare 1-4m/sek ndërsa përgjatë vijës bregdetare dhe zonat luginore era me shpejtësi deri në 5-7m/s.