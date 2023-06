Për fundjavën që presim përpara vendi ynë do të ndikohet nga kushte relativisht të paqëndrueshme atmosferike.

Në këtë mënyrë për ditën e Shtunë moti parashikohet kryesisht i kthjellët por nuk do të mungojnë edhe alternimet e vranësirave kalimtare kryesisht pas orëve të mesditës.

Këto vranësira do të shoqërohen me reshje shiu me intensitet të ulët dhe lokalisht shtrëngata afatshkurtra.

Për temperaturat shikoni hartën më poshtë: