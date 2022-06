Parashikimi i motit për datën 1 korrik 2022

Edhe për ditën e nesërme vendi do të mbetet në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme dhe të nxehta me origjinë nga Afrika e Veriut.

Moti parashikohet i kthjellët dhe nga orët e mesditës deri ato të pasdites shtim vranësirash mesatare dhe hera-herës deri të dendura kryesisht në relievet kodrinore – malore të territorit. Vranësirat e dendura në relievet malore në orët e nxehta të ditës do të shoqërohen me reshje shiu afatshkurtra në formë shtrëngatash.

Era do të fryjë me drejtim verilindje – veriperëndim me shpejtësi mesatare 1-5m/s, ndërsa përgjatë vijës bregdetare dhe lugina era hera-herës intensive dhe shpejtësi deri në 7-10m/s.

Temperaturat parashikohen:

në zona malore 20 deri 36°C

në zona e ulëta 19 deri 40°C

në zona bregdetare 21 deri 37°C./albeu.com