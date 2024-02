Parashikimi i motit 16 Shkurt 2024

Moti në Shqipëri, do të vijojë nën mbizotërimin e motit të kthjellët dhe të ngrohtë.

Orët e pasdites do të sjellin vranësira të lehta e kalimtare nëpër të gjithë territorin, ku më të theksuara vranësirat do të jenë përgjatë shtrirjes Lindore, megjithatë nuk priten reshje.

Parashikohet që kushtet e qëndrueshme atmosferike, të na shoqërojnë deri mëngjesin pasardhës.

Temperaturat e ajrit do të rriten si në vlerat minimale, por do të mbeten konstante në vlerat maksimale, duke u luhatur nga -1°C temperatura më e ulët e shënuar në qytetin e Peshkopisë, deri në 18°C vlera maksimale e shënuar përgjatë vijës bregdetare.

Era do të fryjë e lehtë si në tokë dhe në det me shpejtësi maksimale 25 km/h nga drejtimi kryesisht Lindor, për pasojë në brigjet e Adriatikut dhe Jonit do të gjenerohet dallgëzim i ulët.