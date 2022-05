Parashikimi i motit 14 maj 2022

Ditën e shtunë vendi do të ndikohet nga qarkullimi i masave ajrore të paqendrueshme.

Moti do të nisë me kthjellime e gradualisht në mesditë e pasdite vranësirat do të vijnë në dendësim. Gjatë këtyre orëve në zonat malore e kodrinore reshje shiu e shtrëngata.

Temperaturat do të pësojnë luhatjet si më poshtë.

Era do të fryjë kryesisht me drejtim juglindje-veriperëndim e lehtë e përkohësisht mesatare në bregdet e gjatë shtrëngatave. Valëzimi në dete i forcës 2 ballë.

Ju urojmë fundjavë të mbarë!/albeu.com