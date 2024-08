Parashikimi i motit 10 Gusht 2024, i nxehti afrikan mbërthen Shqipërinë, temperatura deri në 40 gradë

Vendi ynë, do të ndikohet nga moti i kthjellët dhe temperatura deri në 40 gradë celcius në të paktën 3 qarqe të vendit: Elbasan, Berat dhe Gjirokastër.

Situata e motit do të jetë nën ndikimin e Anticiklonit të Azoreve dhe rrymave ajrore të nxehta, me orgjinë nga Veriu i Afrikës.

Për fundjavën, vendi ynë pritet të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, si rezultat i masave të ajrore të nxehta, kjo falë ndikimit të Anticiklonit të Azoreve dhe rrymave ajrore të nxehta, me origjinë nga veriu i Afrikës.

Nuk do të përjashtohen vranësirat e pakta kalimtare në relievet e larta malore, kryesisht në jug të vendit.

Era do të fryjë me drejtim veriperëndim-verilindje me shpejtësi 2-8 m/sek, ndërsa përgjatë vijës bregdetare (bezdisëse për pushuesit) kryesisht ditën e shtunën, lugina e male era fiton shpejtësi 10-13m/sek, shoqëruar me dallgëzim të forcës 1-3ballë.