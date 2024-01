Parashikimi i motit 1 Janar 2024

Moti në vendin tonë, do të paraqiten nën ndikimin e kushteve të paqëndrueshme atmosferike, duke bërë që vranësira të shpeshta të jenë prezente në të gjithë vendin, ku herë pas here do të gjenerojnë reshe shiu, kryesisht në veri dhe qënder të territorit.

Parashikohet që orët e pasdites dhe në vijim të sjellin prezencë të vranësirave dhe shirave në të gjithë vendin, por intensitei i tyre do të jetë i ulët.

Temperaturat e ajrit do të rriten kostante në mëngjes, por mesdita sjellë një rënie të lehtë të tyre duke luhatur vlerat ditore nga 2°C deri në 17- 18°C.

Era do të fryjë mesatarisht me shpejtësi mbi 45 km/h nga drejtimi Jugor dhe Jugperëndimor, duke bërë që në brigjet detare të krijohet dallgëzim 3 ballë.